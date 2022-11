¿Marcelo Martins Moreno en la Liga 1? El atacante de la selección de Bolivia en las últimas ventanas de transferencias del fútbol peruano ha solido ser vinculado con diversos clubes de nuestro país para reforzarlos, no obstante nunca se concretó.

En una reciente entrevista con el Diario El Comercio, el futbolista confirmó esta noticia, pero comentó que por motivos extras, no se pudo oficializar el fichaje. Asimismo, prefirió no revelar que equipo estuvo tras sus pasos.

"Sí, en algún momento he tenido varios sondeos de algunos clubes de Perú. Nunca llego a concretarse porque no llegamos a un acuerdo. Nunca se dio por varios motivos como que el equipo no me dejó salir por la cláusula de contratos y varias cosas, nunca se pudo dar.

Adicionalmente, agregó: "Mejor dejarlo sin decir el nombre, capaz se preste para muchas situaciones que pueda hablar la prensa y siento que es mejor dejarlo así", puntualizó el máximo artillero de la selección de Bolivia.

Finalmente, el atacante del Cerro Porteño cerró la nota con el medio peruano descartando que vaya a jugar en otro club. Además, reveló una promesa que tiene pensado cumplir con el elenco paraguayo de cara al futuro.

"Yo ahora tengo un año más de contrato en Cerro Porteño y, sin embargo, escuché que me pusieron en otros equipos, pero la verdad, no tengo idea de lo que está pasando, yo tengo mi contrato y lo voy a cumplir", sentenció el futbolista.