A muy poco del final del Torneo Clausura 2022 de la Liga 1, Martín Távara, futbolista de Sporting Cristal, fue acusado de violencia física y psicológica por su expareja Angye Zapata. La denuncia fue realizada por ella misma en sus redes sociales, en las que mostró una serie de pruebas.

Mediante su cuenta de Instagram, la bailarina de 'Agua Bella' compartió un extenso mensaje en el que reveló que ha sido víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte del volante de Sporting Cristal.

“Todo lo que le tuve que aguantar al señor Martín Távara, por sus constantes amenazas, golpes, humillaciones e infidelidades. Lamentablemente, no pude reaccionar a tiempo y eso me costó demasiado caro”, señala Zapata en su cuenta oficial.

"Lo que pasé no se lo deseo a nadie. Siempre me he mostrado muy fuerte y quizá con errores. Siempre me he mantenido firme en la posición de apoyar a mi expareja en lo que estaba a mi alcance, dejando de lado mi valor como mujer y las oportunidades en mi carrera se veían afectadas por su maltrato psicológico y físico”, agregó en su publicación.

Tras conocerse la denuncia de agresión y maltrato psicológico contra Martín Távara, los hinchas de Sporting Cristal realizaron lamentables comentarios e indicaron que “primero es el campeonato y lo resto es secundario” y hasta culparon a Angye Zapata de ser una ‘topo’ de Alianza Lima y que su denuncia “es armado para desprestigiar al club y a Távara”.

Esta no es la primera que vez que Martín Távara es acusado de violencia física y psicológica. En el 2020, Yomira Peña, madre de la hija del futbolista de Sporting Cristal, lo denunció por maltrato en el programa “Amor y fuego”.

Cabe resaltar que el club 'rimense' aún no se ha pronunciado al respecto, pero de ser encontrado culpable, el futbolista podría ser separado del club a puertas de la definición por el Torneo Clausura 2022, donde los dirigidos por Roberto Mosquera son líderes a falta de que Alianza Lima juegue su partido ante Ayacucho FC, programado para este martes.