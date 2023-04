Un regreso al fútbol peruano para el olvido es el que tuvo el ex mundislista Paolo Hurtado, quien volvió a Alianza Lima en 2022 y jugó muy poco, por lo que pasó a Cienciano, donde no ha tenido mejor suerte.

En el cuadro cusqueño no ha tenido el protagonismo esperado, porque apenas ha estado en cancha 253 minutos, en cinco partidos y no ha marcado ningún gol, números muy pobres para un ex seleccionado nacional.

Pero eso no es todo, el Caballito se ha visto envuelto en problemas personales, porque se difundieron imágenes donde agrede verbalmente a la madre de su hijo, situación que le puede costar muy caro.

Cienciano dio a conocer este martes un comunicado, donde hablan del problema de Hurtado, y explican que iniciarán un proceso disciplinario contra el delantero.

"El club Cienciano del Cusco informa a los hinchas, medios de comunicación y a la opinión pública en general, lo siguiente: A raíz de las imágenes propaladas en un programa de televisión la noche del lunes 17 de abril, el club ha iniciado un proceso disciplinario al futbolista Paolo Hurtado", explica el escrito.

"El club Cienciano pide disculpas a la afición por estos sucesos extrafutbolísticos que mellan la imagen del único equipo peruano campeón de dos torneos internacionales", agrega.

Paolo Hurtado ha hecho noticias afuera de la cancha y no en el césped, situación que no tiene para nada contentos a los hinchas rojos.