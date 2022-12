Todo tiene su final, nada dura para siempre, dice una famosa salsa. Jefferson Farfán lo ha entendido a la perfección, y prefiere descansar después de tanto sufrimiento físico por las lesiones que lo estuvieron aquejando durante todo este año 2022.

La Foquita, mediante un video sumamente emotivo, donde relata una carta de amor y agradecimiento, se despide así del deporte rey. Aquel que le premió su talento, esfuerzo, jerarquía, y respeto en cada momento. Pasamos a revelar todo lo que dijo el 10 de la calle, en su última presentación en redes sociales, como jugador de fútbol profesional.

CARTA DE DESPEDIDA - JEFFERSON FARFÁN (RETIRO PROFESIONAL):

"Los años pasan y quedan tantos recuerdos increíbles de toda una vida haciendo lo que más amo: jugar al fútbol".

"Mi salida para Europa, 4 títulos en Holanda. Abrir camino en la dura Bundesliga, donde más de 7 años de mi vida pude jugar contra los mejores del mundo. Luego llegué a Rusia, país maravilloso donde pude salir campeón. Pero principalmente, donde cumplí mi máximo sueño de poder representar a mi Perú en un Mundial".

"Diría que ese ha sido el momento más especial de mi carrera en el fútbol y me siento bendecido por ello. También por la oportunidad después de poder regresar a mi país para salir bicampeón con el club de mis amores, Alianza Lima".

"No voy a negar que entran también sentimientos de tristeza, de saber que una etapa de mi vida se cierra. Pero las alegrías de lo vivido sobrepasan eso y me dan las fuerzas para mirar al futuro con gran ilusión".

"La vida y el fútbol me han enseñado que no importa cuántas veces caigas, si no cuántas te vuelves a levantar para seguir luchando. Quiero que sepan que siempre estaré para mi club y para mi hermoso país. Que no hay obstáculo que nos detenga, que si nos unimos y somos fuertes lograremos todo. Quiero que nuestros chicos nunca dejen de luchar por sus sueños".

"Gracias a todos por acompañarme en este trayecto de mi vida, por hacerme más fuerte y por mi motivación para seguir luchando. En especial a los que siempre estuvieron a mi lado desde el comienzo, en las buenas, pero sobre todo en las malas, como mi madre y mi familia".

"Gracias a Dios por darme salud y permitirme cumplir todos mis sueños. ¡Gracias fútbol!".

Después de entender el mensaje del jugador, solo queda agradecerle a él por abrir caminos en el extranjero. Representar el nombre del fútbol peruano a nivel internacional como se debe. Siempre dejando todo en la cancha, y cosechando títulos, los cuales al final de todo, siempre te mantienen en el recuerdo. Gracias por todo a ti, querida Foquita. Te vas como lo que eres, un campeón absoluto.