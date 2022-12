Qatar 2022: Manco molestó con Gareca por no seguir su consejo para ganarle a Australia

Para todos, la eliminación de la Selección Peruana ante Australia en el repechaje para el Mundial de Qatar 2022, que se jugó en el mes de junio, ha sido un golpe duro que algunos no se llegan a reponer del todo, y uno que recordó ese mal momento fue Reimond Manco, que aseguró haberle dado un consejo a Ricardo Gareca (DT de Perú en ese entonces) para conseguir la Clasificación ante los oceánicos.

Pero para el estratega argentino no fueron tomadas en cuenta, por lo que el peruano de 32 años decidió hablar del tema y aseguró que el tiempo le dio la razón sobre la aclimatación que tuvo que tener la Blanquirroja.

"Hay una cosa que yo dije y no es que tenga razón. Antes del repechaje me hacen una entrevista y me preguntan qué opino sobre la selección que va a jugar en Qatar. Yo dije: 'Para mí, la selección debe viajar 15 días antes, para aclimatarse y, si puede, hacer un partido de práctica. Que lo hagan allá'", indicó en el programa 'La Fe del Cuto'.

Luego agregó que el consejo que le hizo al estratega argentino fue porque él ya tenía experiencia en haber jugado en Qatar: "Yo he jugado allá, y, por más que el estadio tenga aire acondicionado, la sensación no es la misma. No sé qué diario lo sacó, y empezaron: 'Ese borracho qué se cree'", manifestó.

Para finalizar, Reimond Manco afirmó que, si la Selección Peruana le hubiese hecho caso, tenía la certeza de que le hubiesen ganado a Australia en el repechaje.

"Para mí, si la selección iba antes, no digo que hubiésemos ganado, tenía más chances de clasificar, porque el equipo dejó de correr en algún momento y en Australia estaban como nuevos. Para mí, eso nos pasó factura", sentenció.

¿Cómo le fue a Reimond Manco en el 2022?

El extremo peruano, jugó 6 partidos con Santos de Nazca, anotand

o un gol y dando una asistencia. Mientras que en la segunda mitad del año, estuvo en Juan Aurich disputando 7 partidos y solo dando un pase de gol.