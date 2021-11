El actual jugador de Sport Boys, Rodrigo Cuba, se encuentra en un problema personal es cual ha dado mucho de que hablar en las últimas semanas, pues su ex pareja Melissa Paredes tuvo un ampay con el bailarín Anthony Aranda. El futbolista habría hablado, en una entrevista, el adelanto ya se dio donde el ‘Gato’ habría dicho algunas cosas.

+ Perú sin ir al Mundial: ganando en casa y empatando de visita, no iríamos a Qatar 2022

+ ¿Qué pasaría con Perú si Concacaf y Conmebol se unen en una sola Eliminatoria?

+ Distinto al de Rusia 2018: así será el repechaje para ir al Mundial de Qatar 2022

Rodrigo Cuba habría dado la entrevista, por única vez, a ‘Teledeportes’, un programa deportivo de Panamericana Televisión, donde adelantó lo siguiente: “Mientras uno sea honesto siempre hay justicia. Uno siempre busca cuidar al máximo su privacidad. Es un momento duro donde uno tiene que armarse de valor”.

Una vez que el ampay salió a la luz, el bailarín también dio su descargo donde dijo: “Me preguntaron cómo es un día feliz para mí y estas fotos lo describen... Mi pasión, mi arte, que con mucho trabajo, esfuerzo y disciplina lo sigo sacando adelante, ESO me hace feliz. Tantos años de viajes, capacitándome, compitiendo, dirigiendo, coreografiando y sobre todo compartiendo experiencia, hace que HOY me mantenga fuerte”.

Se espera que el futbolista Rodrigo Cuba pueda solucionar de la mejor manera su problema extra deportivo, para que así se pueda centrar al 100% en su profesión y el Sport Boys, que es el equipo a donde pertenece actualmente y donde afrontarán la Liga y la Copa Sudamericana, torneo internacional al cual regresan los rosados después de más de 20 años.