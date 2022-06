La brutalidad es un espécimen dentro del entretenimiento deportivo que sus seguidores admiran. El último momento vivido por Silvio Valencia, un referente máximo en esta rama del "periodismo", fue demasiado brutal. Porque terminó siendo despedido por la radio que por años consideraba 'su casa'.

El tema de Christian Cueva y su disputa con 'El Sensei' tuvo dos capítulos que ya son ampliamente conocidos. La primera situación fue el careo entre el jugador y el ex panelista de 'Exitosa Deportes'. Después se filtró un audio donde Valencia Guerra hablaba de forma amenazante sobre el '10' de Perú.

Tras todo eso, el medio de comunicación pasó a despedirlo sin mayor detalles. Y su primera aparición en público fue en otro programa que tiene por redes sociales, 'Minuto Caliente', ahí desmintió que hayan presionado desde VIDENA por su salida del canal: "No parte el tema de la Federación. Les digo, tengo audios reveladores, nada más. Quédense tranquilos, yo estoy bien".

Pasando a contar cómo se manejará desde el aspecto legal con este tema de despido unilateral, según menciona: "Vamos a hacer obviamente enviar una carta notarial (…) Ellos van a ver cómo va a quedar mi situación, digamos en el tema laboral, de pagos, todo eso, todo eso lo va a ver mi abogado. Es más que raro que hayan pasado tantos días para tomar esta decisión, pero está bien, yo lo acepto".

Además, cuando se le preguntó por un posible regreso en un futuro, no cerró la puerta: "Volví a Exitosa ellos porque me lo pidieron y volví renunciando a la denuncia que yo tenía, sin cobrarle sin un sol a Exitosa, a mí me hicieron declinar el proceso, yo tenía un juicio con Exitosa. Yo los escuché y los entendí, me dijeron que tenía que renunciar al proceso, tengo un corazón muy intenso".

Por su parte, se mostró algo decepcionado de lo que ha pasado en los últimos días. Muchos le dieron la espalda: "En el periodismo deportivo no hay amigos, tú no sabes quién es tu amigo o no. Tú no sabes. Amigos son pocos. Tú puedes hablar y te están hablando. No necesitas estar en un medio para decir lo que piensas".

Casi para finalizar, mencionó que no tendrá problemas de estar en otro canal u otra casa radial de ahora en adelante, esperando ofertas: "Yo tuve 11 años y 9 años sentí el espaldarazo. Yo los voy a respetar, trabajaré en otro medio. Ya mis abogados tomaron cartas en el asunto. Ellos han borrado un Twitter".

Ya para cerrar su participación en el programa que va por YouTube, fiel a su estilo, se mandó con una frase muy personal que desató las risas en el set de conducción: "Puedo ir y vender papaya. Puedo estar en París, Múnich, Londres". Veremos cómo se dan los próximos días con Silvio Valencia, seguramente aparecerán novedades.