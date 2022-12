¿Recuerdan que prometieron el VAR en el fútbol peruano para 2023? Todo hace indicar, que no será así, en principio.

Todavía no inicia y hay problemas: No habrá VAR en el fútbol peruano la siguiente temporada

Lo que algunos imaginaban como una opción latente, se terminó quedando en una simple propuesta. El fútbol peruano no tendrá VAR la próxima temporada, la información nace desde las entrañas de la VIDENA, donde explican que los tiempos no están cuadrando.

El periodista deportivo de Radio Exitosa, Oscar Paz, comentó en su cuenta personal de Twitter, toda la situación que se está viviendo en nuestro balompié nacional. Acá pone toda la carne en el asador, sacando información que hasta este momento nadie tenía.

Menciona el panelista del programa que conduce Gonzalo Núñez esto: "¡El VAR no va! El torneo Apertura 2023 no contará con la “Asistencia al árbitro por video”. A pesar de ser anunciado en agosto como parte de las “Reformas del fútbol peruano”, esto no se hará realidad por el momento. Comenzamos mal".

De la misma manera, la lluvia de comentarios en la caja de mensajes fue crítica absoluta para la organización de Liga 1. Donde señalan principalmente al Presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, por prometer algo que no estaba visto al ciento por ciento.

Como se sabe, y lo podemos explicar, el sistema VAR cuenta con un tiempo de preparación, tanto para capacitar a los árbitros elegidos, como también la tecnología necesaria que se necesita desde los medios de transmisión. Recordemos que tanto GOLPERU, como 1190 Sports estarán llevando la difusión de nuestro deporte rey.