Desde VIDENA no entran en cuentos ni versos aparte, y envían una carta de petición para los clubes en favor del Consorcio GOLPERU.

La novedad de las transmisiones deportivas continúa su curso natural, al parecer no se llegó jamás a un punto medio donde todos ganen. O por lo menos, reine la tranquilidad y así el hincha promedio es el menos perjudicado.

Ahora, con este último movimiento de la Federación Peruana de Fútbol, dejan en jaque a los clubes de Liga 1, que no están bajo el régimen de 1190 sports, empresa autorizada por el ente rector de nuestro balompié. Un comunicado que deja sin piso a los clubes que no querían transmitir.

Según menciona el mensaje institucional, la FPF está al tanto de lo que han dicho los clubes. Dejando de lado lo que han publicado en sus redes sociales: "Dicha medida solo aplica a los contratos que hayan sido celebrados o se quieran celebrar por el Consorcio Fútbol Perú o algún tercero sin autorización o acuerdo previo con la Federación".

Señalando a las instituciones que no respetan los lineamientos presentados desde VIDENA. Tanto de permisos otorgados, hasta las negativas de continuar contratos: "El Consorcio reconozca los alcances reales de la medida cautelar y no la utilice de excusa para incumplir los compromisos contractuales que tiene vigentes con los clubes Universitario, Sport Boys, Carlos Mannucci y Deportivo Municipal".

En este último punto, se ve cómo invitan a no cometer un error gigante. El cual sería, no dejar pasar a las unidades de transmisión encargadas de hacer ese servicio a los partidos que les toque. Alianza Lima, Cienciano del Cusco, Cusco FC, Melgar, Binacional, y Deportivo Municipal: "Y no existan obstáculos que le impidan a la FPF respetar el contrato suscrito con 1190 Sports y que asegura el derecho de transmisión".