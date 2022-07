Un tenso momento se vivió en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Llegando procedente de Colombia, la delegación de FBC Melgar aterrizó en Lima tras el empate 0-0 ante Deportivo Cali. Válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el delantero Bernardo Cuesta tuvo un cruce con la prensa.

No pudiendo disputar el partido de ida, el atacante argentino Bernardo Cuesta igual viajó con la delegación a Cali. Quizá faltando su cuota goleadora, el partido fue dominado por el cuadro peruano, aunque el gol no llegó.

De esta forma, en el momento que estuvieron saliendo del aeropuerto internacional Jorge Chávez, la prensa se acercó para conversar con los jugadores. En ese momento el goleador argentino Bernardo Cuesta alzó la voz y fue directo: “No no, a ustedes no los veo nunca. Ahora vienen todos”, manifestó mientras seguía de largo.

No siendo el sentir de todo el plantel, el malestar de Bernardo Cuesta es un asunto reiteradamente conversado: la trascendencia que se les da a los clubes de la capital sobre los de provincia. En ese sentido, FBC Melgar viene haciendo una campaña extraordinaria, por lo que ha llamado la atención de los medios capitalinos.

Ahora, FBC Melgar tendrá que asumir dos cotejos vitales. Jugando el domingo ante Alianza Atlético de Sullana, de ganar el partido se coronará ganador del Torneo Apertura. Manteniendo esa línea, si gana el miércoles a Deportivo Cali en Arequipa, accederá a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Bernardo Cuesta actualmente es la figura de FBC Melgar tanto en la Copa Sudamericana como en la Liga 1. Brindando goles vitales, el delantero argentino no pudo estar presente en la ida de los octavos de final, pero sí llegará para la vuelta en el estadio de la UNSA.