Vicente Cisneros sobre fichaje de Reimond Manco a Santos de Nazca: "Con el talento no alcanza"

Cuando leímos la noticia pocos lo podíamos creer, porque quizás su nivel todavía daba para algo más. Pero con la confirmación, todo se derrumbó en sus hinchas. Reimond Manco puede haber decepcionado a sus seguidores, los cuales lo querían ver compitiendo en Liga 1.

Sin embargo, 'El Rei' deberá jugar la segunda división en el cuadro de Nazca. Eso lo confirmó en su presentación, y los comentarios fueron diversos. Algunos criticando porque su poco profesionalismo lo llevó a esta decisión, y casi nula perseverancia para buscar su mejor rendimiento.

Pero también hay miradas más analíticas, como las del periodista de GOLPERU, Vicente Cisneros. Quien, a su fiel estilo, dejó una reseña sobre el ex Atlante de México, y múltiples cuadros del fútbol mundial. En su cuenta de Twitter, el popular comentarista señaló lo siguiente:

"Manco empezó en Alianza Lima. Lo vendieron al PSV. Hoy en Santos de Nazca. No fichó en 1.ª división. Va a jugar Liga 2. Es un ej. más que con el enorme talento no alcanza, si no va acompañado de disciplina y trabajo. Si se lo propone, puede ser la figura de la Liga 2. Si él quiere". Un buen resumen para entender lo que pasó con inolvidable 'tócame que soy realidad'.