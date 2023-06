Mostrándose relajado y en un ambiente de amigos, Edison Flores tuvo una entretenida charla con el programa de YouTube ‘Cojo y Manco’. Charlando de todo, habló sobre Universitario.

Tocando el tema del plantel, Edison Flores supo analizar cuál es la diferencia que él nota ahora con Universitario, respecto a la época de Compagnucci.

“El equipo está a mil y cada jugador que he visto están viviendo el partido con pasión, siento que están jugando con todo”, comentó Edison Flores.

Luego, entre risas, dejó una frase que seguramente pasará a la posteridad. Llenando de elogios a un crack de Universitario, Edison Flores lanzó un curioso comentario.

“Alex Valera es el Erling Haaland peruano”, comentó Edison Flores entre risas junto a Reimond Manco y Horacio Zimmermann, durante la emisión de ‘Cojo y Manco’.

FLORES HABLÓ SOBRE LA DERROTA ANTE AUSTRALIA

Tocando también el tema de la eliminación de Perú del Mundial Qatar 2022, luego de caer ante Australia, Edison Flores fue claro con sus comentarios.

“Veía a un Perú confiado, alegre y bien. No cambiamos nada respecto al partido ante Paraguay, el último que jugamos, y bueno, es solo algo que se da y se dio”, comentó.

Luego, comentando que para él es algo positivo, pero quizá pudo haber sido perjudicial, comentó el factor determinante.

“Me sentí confiado y positivo, siempre. Con el pensamiento de que íbamos a volver al Mundial y no veía más que eso, no veía perder. En ese momento no lo vi como un error, sino como algo positivo”, cerró.