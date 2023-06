¡Confirmado el primer estadio que no tendrá VAR!

El Torneo Clausura está a días de empezar y una de las novedades que se mostraría para esta segunda fase de la Liga 1, es la implementación del Arbitraje asistente de video (VAR), para evitar los errores garrafales por parte de los referees peruanos.

Sin embargo, se ha podido conocer que un recinto histórico no podrá contar con esta tecnología, debido a que no se encuentra acondicionado para la instalación del famoso VAR.

El lugar al que nos referimos es el estadio Iván Elías Moreno, que se encuentra ubicado en el distrito de Villa El Salvador. Como se sabe, esta sede ha sido utilizada para los partidos de local del Deportivo Municipal y Sport Boys, pero lamentablemente no podrá ser utilizado para ni para eso.

“Iván Elías Moreno no será usado en el Clausura por ningún equipo de Liga 1. El Estadio no está acondicionado para el uso del VAR. Boys recibirá el 4 julio (3:30 pm) a Cantolao probablemente en el Gallardo. El Miguel Grau del Callao no estará listo para esa fecha”, escribió en Twitter, el periodista del diario Líbero, Diego Sotomayor.

Como mencionó el comunicador, los Rosados recibirán por la fecha 2 a Academia Cantolao, el 04 de julio y posiblemente jugarán como local en el estadio Alberto Gallardo.