Argentina cumplió con lo que mandaba su historia, superando en la semifinal del Mundial Qatar 2022 a un cuadro como Croacia. Demostrando estar a la altura del caso, asumiendo riesgos, para llevarse esta goleada histórica. Siendo superior desde principio a final, con un contundente resultado parcial de (3-0).

Los goles de Lionel Messi y Julián Álvarez (doblete) nos sirven para entender lo que se jugó esta tarde. Junto a lo que será el próximo domingo 18 de diciembre, cuando se juegue la gran final del Mundial Qatar 2022, en el Estadio Lusail. Este cotejo está pactado para jugarse desde las (10:00 AM - HORA PERUANA).

Después de casi un mes de iniciado todo este evento internacional, desde aquel duelo entre Catar y Ecuador, donde ganó el combinado sudamericano, estamos llegando a la parte final del Mundial Qatar 2022. A falta de lo que será la segunda semifinal de la competencia organizada por FIFA, todo está definido para vivir como nunca el fin de fiesta.

¿QUÉ HORARIO A NIVEL MUNDIAL TIENE LA GRAN FINAL?

Perú - 10:00

España - 16:00

Colombia - 10:00

Argentina - 12:00

México - 09:00

Estados Unidos (Costa Este) - 10:00

Estados Unidos (Costa Oeste) - 07:00

¿DÓNDE QUEDA Y CUÁNTO PÚBLICO ALBERGA EL ESTADIO LUSAIL?

Ubicado a unos 15 kilómetros al norte de Doha, en la "nueva" ciudad de Lusail, el estadio acogió también el debut de la Argentina contra Arabia Saudita. Con una capacidad comprobada de 88,966 espectadores. Con buen acceso a través de la autopista y el metro de Doha, el estadio fue construido como eje central de Lusail.

¿QUÉ CANALES TRANSMITIRÁN LA GRAN FINAL DEL MUNDIAL QATAR 2022?

Perú: DIRECTV Sports Peru, Latina Televisión, DIRECTV Sports App

Argentina: Televisión Pública, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina, DeporTV, Las Estrellas

Bolivia: Bolivia TV, Red Uno, Tigo Sports Bolivia, Unitel

Brasil: GloboEsporte.com, Globo, SporTV, Canais Globo, NOW NET e Claro

Chile: Chilevision, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Chile, Canal 13

Colombia: Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia, RCN Television, Caracol TV

Ecuador: Canal del Futbol, CNT Play, DIRECTV Sports App, Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador

Internacional: FIFA+

México: VIX+, Sky HD, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, Canal 5 Televisa, TUDN, Blue To Go Video Everywhere, Las Estrellas, TUDN En Vivo, ViX

Panamá: Tigo Sports Panama, TVN Radio 96.5, ViX, Csport.tv, Sky HD, TVMax, TUDN, RPC

Paraguay: Canal 9 Paraguay, Telefuturo, Tigo Sports Paraguay

España: TVE La 1, RTVE.es, fuboTV España, Gol Mundial

Reino Unido: BBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC One

Estados Unidos: Sling, Telemundo, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, FOX Sports App, Futbol de Primera Radio, FOX Network, UFORIA App, Foxsports.com, UNIVERSO

Uruguay: MCGo Live, NS Eventos 1, TeleDoce Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay, TCC, DIRECTV Sports App, Antel TV, Canal 4, Montecable HD 1, Canal 10 Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Sports App, Televen

