Ángel Di María hace poco fue tendencia por unas declaraciones en contra del actual seleccionador de los Países Bajos, Louis van Gaal, donde lo señaló por sus puntos flacos y lo mal que lo pasó con él al mando en el Manchester United. Como era de esperarse, este hecho se hizo noticia universal.

Más aún en el ambiente de previa que se vive ahora mismo, por el Mundial Qatar 2022, donde Argentina estará jugando ante La Naranja Mecánica en los cuartos de final. Lo cual evidentemente causó revuelo, con todo lo que significan los pálpitos antes de este gran enfrentamiento. Ahora, pasamos a colocar las palabras del Fideo, para contextualizar esta pelea dialéctica.

"Mi problema en Manchester fue Van Gaal. Ganamos un partido 3-0, hice una asistencia y un gol, al día siguiente en el entrenamiento me mostró vídeos de los pases que había fallado. Venía jugando bien y de la nada me limpió", concluyó el 11 de la Argentina. Lo cual no fue pasado por agua tibia, y su ex DT en la Premier League, contestó con elegancia.

"¿Di María me llamó el peor entrenador que ha tenido? Es uno de los pocos jugadores con esa opinión. Me parece triste que haya dicho esto. Memphis también tuvo que lidiar con eso en Manchester y ahora nos besamos en la boca". Desatando la risa entre los presentes, entre ellos el buen Memphis Depay, que sale dentro de la afirmación final, como artista principal.

Veremos si se saludan Ángel Di María y Louis van Gaal, en la previa del partido que se jugará este viernes 9 de diciembre desde las (2:00 PM - HORA PERUANA) en el Estadio Lusail. Donde solo uno tendrá el boleto directo para las semifinales, a un paso del sueño de levantar la ansiada Copa Mundial de Qatar 2022.