Este partido quedará para todos los tiempos, por cómo se jugó, superó al rival, y pasó de ser uno de los nombres más poderosos de este Mundial Qatar 2022. Los jugadores de la Selección Argentina jugaron muy bien, demostrando que desean, más que nadie, levantar el título absoluto de la FIFA.

Una vez con el pitazo final del duelo que los movió para la gran final del Mundial Qatar 2022, donde esperan por el ganador del Francia vs. Marruecos. Los júbilos no se quedaron cortos, asumiendo con responsabilidad esta gran oportunidad. El grupo comandado por Lionel Scaloni, con Messi a la cabeza, sabe bien a quién no se puede confiar.

Por eso abrimos un artículo como este, donde la pregunta se cae de madura. ¿Cuántas finales de Mundiales jugó Argentina? Te contaremos por completo el detalle de esta eventualidad, la cual nos ayudará para entender lo que se jugará el campeón de la reciente Copa América en el Maracaná de Brasil.

¿CUÁNTAS FINALES DEL MUNDIAL FIFA JUGÓ LA SELECCIÓN ARGENTINA?

1) Argentina vs. Uruguay 1930 (2-4).

2) Argentina vs. Países Bajos 1978 (3-1).

3) Argentina vs. Alemania Federal 1986 (3-2).

4) Argentina vs. Alemania 1990 (0-1).

5) Argentina vs. Alemania 2014 (0-1).

6) Argentina vs. (Ganador del Francia - Marruecos) 2022.

Queda solo esperar cómo se moverán en ese conglomerado, si llegan los principales favoritos, con Kylián Mbappé a la cabeza, y toda su banda. O la sorpresa Mora, de Marruecos, el verdadero matagigantes de este certamen, veremos cómo lo terminan definiendo, juega este miércoles 14 de diciembre desde las (2:00 PM - HORA PERUANA).

