La selección peruana sub-20 se viene preparando para el Sudamericano que se disputará en Colombia, este 19 de enero del presente año. Este equipo ha pasado por algunas dificultades con el tema de los entrenadores, que en primer lugar estaba a cargo Gustavo Roverano, pero después de malos resultados en los partidos amistosos fue sacado y su reemplazo fue Jaime Serna.

FOTO: CONMEBOL

El estratega de la blanquirroja de esa categoría habló en una entrevista para Radio Ovación, sobre la actualidad que atraviesa su seleccionado, contó que mañana sale la lista oficial de los jugadores que serán convocados para esta competición y que ellos están muy ilusionados de hacer un gran torneo.

"Hemos venido trabajando muy bien, haciendo doble turno y a partir de hoy ya concentramos pensando en el Sudamericano Sub-20. Post partido con Bolivia, ya estamos manejando la lista de los 23 que viajan", aseguró Serna.

Lugo mencionó que sus dirigidos tienen que mejorar en ciertas cosas, pero sobre todo el de cerrar los partidos, para no complicarse.

"Nos cuesta mucho cerrar los partidos. Jugar más en bloque, referenciar más al rival, tener posesiones largas del balón y ojalá se pueda notar eso mañana contra Bolivia. No es negociable que caminemos, los once tienen que estar en la misma intensidad y seguro ahí se verá otro equipo", agregó el DT.

También se refirió al torneo donde competirán, donde sueñan en clasificar al Mundial de Indonesia que se jugará, entre mayo y junio.

"Nos toca un grupo totalmente difícil, pero si no nos ilusionamos y no competimos, no nos podemos dedicar al fútbol. (...) El objetivo es competir y clasificar al Mundial", indicó.

Para finalizar, el entrenador de la blanquirroja sub-20 mencionó que se juntó con Chemo Del Solar para la planificación de la participación de Perú en este certamen internacional.

"Con 'Chemo' nos juntamos para ver la planificación de la semana, estamos enfocadísimos en el Suramericanos, luego del torneo seguro vendrán cosas nuevas", contó.