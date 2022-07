Juan Carlos Oblitas, la semana pasada, anunció mediante un comunicado que no continuará como director deportivo de la FPF, tras no haber llegado a un acuerdo y haber indicado que al momento de la negociación, no hubo reciprocidad por parte de la Federación Peruana de Fútbol.

Asimismo, el 'Ciego' mediante una conferencia de prensa que brindó el viernes pasado, señaló que él deseaba continuar en el cargo, pero que a pesar de no haber cerrado el acuerdo, no le cierra las puertas. A raíz de eso, Agustín Lozano indicó que le había ofrecido a Oblitas un nuevo puesto en la FPF.

"Juan Carlos Oblitas sabe perfectamente, no de ahora sino de mucho tiempo atrás, que iba a continuar trabajando con la FPF, pero también sabe perfectamente bajo qué condiciones y en qué puesto, en el que la Federación necesitaba", indicó Lozano al programa 'Fútbol en América'.

Con respecto a este nuevo cargo, Agustín Lozano manifestó lo siguiente: "Una cosa es ser Director General de Fútbol y otro cosa es Director Deportivo de la selección mayor, que en su momento lo habíamos conversado con Roberto Silva".

Finalmente, el presidente de la FPF indicó que la decisión de aceptar el cargo dependerá de Juan Carlos Oblitas. Por otra parte, comentó que tiene una reunión pendiente con el ex futbolista y director técnico de numerosos clubes.

"Juan Carlos Oblitas tiene una conversación pendiente con la FPF. Y solo él podrá decidir si acepta la propuesta o no lo que le ofrece la Federación. Dependerá de él si está dispuesto a cumplir todas las tareas que se está encomendando", concluyó el directivo lambayecano.