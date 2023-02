Esta tarde se jugó el duelo entre Sport Boys y Unión Comercio por la cuarta fecha de la Liga 1 2023, en este cotejo la ‘Misilera’ sacó adelante el encuentro y se quedó con el triunfo con un contundente 2-1 en el Estadio Alberto Gallardo.

Precisamente, después del partido, Christian Ramos brindó declaraciones a Best Cable y tuvo una respuesta tajante cuando fue consultado sobre los recientes partidos donde se dictaminaron victorias por Walk-Over.

"La única reflexión que tengo es que me parece que por las puras fuimos al Mundial. Pensé que yendo a Rusia 2018, esto iba a cambiar, pero esto sigue así. No se trata de los jugadores, sino de los dirigentes que no se ponen de acuerdo", señaló muy efusivo.

Finalmente, cerró la nota refiriéndose al porqué de la presencia de Sport Boys en el encuentro, si es que el club formaba parte de la lista de 7 clubes que estaban en contra de la FPF.

"Nuestra función es jugar, y los de afuera tienen que ponerse bien los pantalones y asumir las cosas. Me incomoda esta situación, cuando fui al Mundial, pensé que todo esto iba a avanzar, pero hemos retrocedido. Todo esto nos afecta muchísimo", concluyó la ‘Sombra’.