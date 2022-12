Uno de los supuestos motivos para su vuelta definitiva al Perú, luego de un paso exitoso por Chile, era la motivación de verse más cerca del comando técnico de Juan Reynoso. Lo cual no es tan cierto, no termina siendo, un factor definitorio, así lo precisa el propio jugador.

Para Gabriel Costa, la situación es sencilla, hay aspectos mucho más trascendentales para su vuelta. Ojo, si es básico verse cerca del comando técnico del Cabezón, pero existen otros ítems desde el plano personal. El ex atacante de Sporting Cristal, dio la respuesta justa a esta pregunta.

En su conferencia de prensa de presentación, contó esto el nacido en Uruguay: "Para eso (selección peruana) me tengo que preparar, tengo que estar bien acá. Mi foco es prepararme y estar bien para jugar en Alianza y que nos pueda ir bien a todos. Si surge la posibilidad de estar en la selección, tengo que estar preparado. (Sobre el DT de la ‘Blanquirroja’) No lo conozco, no tengo ninguna relación con Reynoso".

De la misma forma, confirmó estar en un momento diferente de su carrera, donde lo importante es el colectivo, por encima del bien personal:

"Vengo con otra manera de pensar, con otra fortaleza mental, con muchas ganas e ilusión, porque se está armando un buen equipo para los objetivos que se van a plantear. En lo personal quiero llegar a fin de año y levantar la copa. Estoy muy feliz de estar acá".

Los comentarios sobre el fichaje de Gabriel Costa son positivos, porque es un jugador que se mantuvo siempre respetuoso con la camiseta de Alianza Lima cuando jugó en contra. Ya se enfrentó con Colo Colo por la Copa Libertadores, o Sporting Cristal en el torneo local. Veremos cómo le va en este regreso.