El Mundial de 'Qatar 2022' está a 90 minutos para la Selección Peruana, siempre y cuando se consiga el resultado favorable dentro del repechaje internacional. Eso está conversado en la interna, y el mensaje ahora se comparte hacia el público en general. Así lo comentó un jugador trascendental nacido en Universitario de Deportes.

Edison Flores fue el encargado de charlar con la prensa peruana que está cubriendo desde Barcelona - España. Y dejó diversas frases para tomar en cuenta, porque afirma que este enfrentamiento contra el ganador del continente asiático, es el más importante para muchos en sus carreras.

"El partido del 13 de junio va a ser vital para nosotros, el más importante en lo que va del año. La selección juega una final en cada partido y este es el partido más importante de nuestras vidas". Sostuvo en la conferencia de prensa, cuando se le consultó por los nervios que existe a días de este partido.

Sobre su presente, 'El Orejas' se mostró contento por la evolución que está teniendo dentro del DC United: "Este mes de mayo ha sido bueno para mí. He tenido minutos, he estado trabajando al máximo, la MLS también ha tenido fechas a mitad de semana. Uno está siempre dispuesto a lo que requiere el club. He trabajado bien, a conciencia y me he preparado para lo que viene con mi club y esperando con muchas ansias lo que la Selección quería".