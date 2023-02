Juan Reynoso explota por el drama de la Liga 1 y teme por la selección peruana: "La no reanudación complica y mucho"

Aunque nadie lo quiere decir en voz alta, el fútbol peruano está en crisis, porque por el clima de tensión que reina en el país no se ha podido dar inicio a la Liga 1, situación que de rebote complica mucho a la selección.

El entrenador del equipo nacional, Juan Reynoso, se cansó de los problemas y alzó la voz, porque dijo fuerte y claro que la nueva cancelación del inicio del certamen local complica mucho a la Bicolor de cara a las eliminatorias.

"La no reanudación complica y mucho. Incluso te planteas que solo está confirmada la Fase 1 de Copa Libertadores. Si no reanudase la liga estaríamos complicados con la convocatoria del medio local (para amistosos en marzo ante Alemania y Marruecos) porque estarían solo entrenando y no compitiendo. Ahí tendríamos que ver con jugadores del exterior, llamar una mayor cantidad", dijo fuerte y claro el Cabezón.

Luego, el ex estratega de Cruz Azul dio a conocer la idea de trabajo que tiene para la selección, la cual está en duda por el no inicio de la Liga 1.

"La intención es hacer un selectivo de la liga local con los siete u ocho que puedan viajar para integrarnos con la gente que está en Europa y Asia. Tener esa semana de campamento y competir de la mejor manera en ambos juegos", explicó.

"Eso complica los microciclos porque no es lo mismo entrenar que jugar. Es otra exigencia, otro descanso", agregó.

Para finalizar, Juan Reynoso hizo un crudo análisis: "la preocupación ahora es selección, pero si soy técnico de equipo estaría preocupado de jugar algún partido internacional sin competencia de la liga local. Va ser un golpe duro y ojalá no nos haga reaccionar a algo que ya todos anticipamos puede pasar".