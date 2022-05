El exportero de Alianza Lima, Leao Butrón, no se guardó nada y declaró lo que piensa de no haber sido considerado a la Selección Peruana para el Mundial de Rusia 2018

Leao Butrón, actualmente retirado del fútbol profesional, ha vestido los colores de la Selección Peruana en el pasado proceso de Ricardo Gareca de cara al Mundial Rusia 2018. El guardameta, en ese entonces en Alianza Lima, fue tomado en cuenta por el estratega argentino por el gran momento que venía viviendo el golero en la Liga 1 con los íntimos.

En ese sentido, Leao Butrón tuvo una entrevista con el periodista Jesús Arias en el programa ‘Tanke Como Cancha’, donde habló de su paso por la Selección Peruana cuando Ricardo Gareca lo convocó. El exportero de Alianza Lima indicó que sintió incomodidad tras no ser tomado en cuenta para el Mundial de Rusia 2018, donde dice que debió de haber estado.

“Una espina que tengo es que yo merecí ir al Mundial. Nunca lo dije así de claro, pero deportivamente yo merecí ir al Mundial”, confirmó Leao Butrón en la entrevista con Jesús el ‘Tanke’ Arias. Declaración que sorprendió a muchos y otros también pensaban igual que el exfutbolista, pues en ese momento venía siendo uno de los mejores porteros del torneo local.

“No fui y me parece bien los que fueron, no estoy diciendo saca a este u otro. Yo creo que hice todos los méritos para estar en el Mundial, pero respeto la decisión, más cuando hay un cuerpo técnico que conozco y es ‘A1’. Yo sentí que hice todos los méritos para poder estar ahí”, dijo Leao Butrón sobre su no convocatoria al Mundial de Rusia 2018.

Finalmente, Leao Butrón tiene muy claro quien es el dueño de la portería en la Selección Peruana desde hace muchos años: “Para mí Pedro Gallese es el titular hace años, sin discusión”. También reveló qué le dijo Ricardo Gareca cuando lo convocó a la Selección Peruana: “Me dijo que cuando me necesite me pondría y punto. Fue frontal el profesor”, concluyó en a entrevista.