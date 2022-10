La selección peruana continúa su proceso de preparación para disputar las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. Es por ello, que en la siguiente fecha FIFA afrontará dos encuentros amistosos que servirán de ayuda para los dirigidos por Juan Máximo Reynoso.

Como bien se conoce, la ‘Blanquirroja’ se medirá ante Paraguay en el Estadio Monumental, y posteriormente, tendrá que viajar a Santa Cruz para jugar ante Bolivia. Las fechas de estos partidos son el 16 y 19 de noviembre respectivamente.

Cabe precisar que Juan Máximo Reynoso en los próximos días dará a conocer su lista de convocados para poder asumir estos cotejos. No obstante, el DT no podrá contar con Aldo Corzo, un habitual convocado durante la etapa de Ricardo Gareca.

Su ausencia es debido a una lesión que sufrió en la nariz en el duelo ante Sport Huancayo. De acuerdo a la información de la periodista Vanesa Almenara, el zaguero tiene que estará en reposo absoluto, por lo que su convocatoria sería imposible.

"No sabe si puede llegar o no. Tiene reposo absoluto por siete días. Además, en 10 días le quitan los puntos. En total son tres semanas para que cicatrice la herida, no puede hacer ejercicios", indicó la reportera de ESPN.

De esta manera quedaría prácticamente descartada la presencia del popular 'Mazo' con el elenco bicolor en los duelos ante la 'Albirroja' y 'La Verde'.