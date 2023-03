Pablo Lavandeira es uno de los jugadores clave de Alianza Lima para esta temporada. El mediocampista ya no ocupa plaza de extranjero tras completar de forma satsafctoria su tramíte para tener la nacionalidad peruana.

A raíz de esto, el habilidoso futbolista fue entrevistado por Radio Ovación y sorprendió al revelar su deseo de poder formar parte de la Blanquirroja. Eso sí, antes de ello, reveló que será tarea difícil porque el plantel es muy grande.

"Sí, se abre una ilusión grandísima de poder ayudar a Perú a hacer una buena Eliminatoria, ojalá a clasificar nuevamente al Mundial, pero soy consciente que el plantel de la selección es muy grande, con jugadores que militan en ligas importante", sostuvo el aliancista.

Adicionalmente, habló en relación al trámite con FIFA: "No tengo exactamente la certeza de saber si está la posibilidad o no reglamentariamente. Entiendo que cumplo los requisitos para ser convocable, pero eso se hace una solicitud a FIFA para que evalúe el caso y dé el visto bueno, hasta no hacer la consulta no tengo la certeza", declaró.

Finalmente, cerró refiriéndose a Juan Máximo Reynoso: "Y si bien hay un proceso de cambio por el nuevo entrenador, sé que para tener la posibilidad de llegar a la Selección, hay que tener un nivel muy alto, y por su puesto la ilusión siempre está. Sería una forma de poder devolverle al Perú lo mucho que me ha dado, defendiendo su camiseta dentro de la cancha".