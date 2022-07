La Federación Peruana de Fútbol tiene mucho trabajo y el más complicado de ellos es encontrar el nuevo entrenador para la selección, tarea que lleva a cabo el presidente del organismo, Agustín Lozano, tras la partida de Ricardo Gareca.

El mandamás del balompié nacional se refirió al nuevo estratega, y de paso aclaró que no tuvo ningún contacto con entrenadores mientras el Tigre no daba a conocer su postura final sobre su estadía en la Bicolor.

"Yo particularmente no he conversado absolutamente con algún técnico (antes de quedarnos sin DT). Tampoco te voy a negar que me han llamado un sin número de personas proponiéndome técnicos, pero yo no he hablado con alguien en lo absoluto", dijo a Fútbol en América.

Pero no se quedó ahí, porque Lozano fue consultado acerca de las distintas opciones que se manejan para el cargo, donde uno de los nombres más potentes es el del argentino Marcelo Bielsa.

El directivo no quiso dar nombres propios, pero sí recalcó que existen varias alternativas y que las están analizando.

"He conversado con varios técnicos. No voy a revelar nombres de las personas con las que he hablado en los últimos dos o tres días. No puedo decirte que con alguno he tenido una conversación muy amplia", cerró.