Una vez que se confirmó la salida de Ricardo Gareca, parece que los problemas empezaron a expresarse abiertamente. Porque una declaración como la siguiente de Nolberto Solano es para tomarlo muy en cuenta, de manera preocupante. Debido a que no se logra entender cómo se puede declarar de una manera tan poco criteriosa.

A su salida de la VIDENA, y una vez confirmada su salida de la Selección Peruana, el ex asistente técnico del 'Tigre', tuvo unas declaraciones desafortunadas, según los hinchas de 'La Blanquirroja'. El motivo principal de esto, es su crítica a los profesionales que no nacieron en el Perú, siendo muy duro, pero con poca base, señalan los seguidores del balompié local.

"Está Juan, Mosquera, Chemo, hay muchos técnicos con experiencia, pero es un tema de la FPF tomar la decisión con el nuevo director deportivo. Somos muy extranjeritis en general, hay que empezar a valorarnos, nos llenaría de orgullo que algún peruano continúe todo esto, para que nos den un poco de peso al técnico peruano". Sostuvo el ex entrenador de las categorías inferiores de la Selección Peruana, Nolberto Solano, con resultados terribles.

Después ya vino las formalidades, con las personas que le dieron la confianza durante estos años: "Gracias a Juan Carlos, le tengo un cariño, me gané un respeto con Ricardo, con todo el comando técnico, por eso pudimos continuar luego de haber clasificado, por ese me he mantenido siete años con todos ellos. Ahora solo mirar para lo que me depara el futuro".

Así mismo, y para cerrar con una confirmación, destacó que no trabajará más en la 'FPF': "Sobre quedarme, nadie habló conmigo. Primero hablaron con la cabeza, con Ricardo, luego Juan Carlos y si ellos no han tenido, no han llegado a un diálogo, conmigo nadie me dijo nada, simplemente me queda palabras de agradecimiento a la federación".