Se estaría confirmando lo que muchos han sospechado durante los últimos días tras el doloroso resultado. La Selección Peruana no habría estado concentrada en el repechaje internacional contra Australia al ciento por ciento, si esto termina siendo real. La denuncia la presentó el experimentado periodista deportivo Fernando Jimenez.

El popular 'Mencho' en su columna de opinión informó sobre lo que habría pasado en Qatar previo partido por el pase al Mundial organizado por FIFA. Dejando en claro que tiene pruebas al respecto, declaraciones exclusivas. Las cuales aparecen después de una catástrofe generada en teoría por todos los jugadores, directivos, y cuerpo técnico de Ricardo Gareca.

Así comienza su relato el director del 'Diario Todo Sport', en su cuenta personal de Facebook: "Los testimonios son espeluznantes. Y saltan a la luz a medida que pasan los días, tras la eliminación del Mundial de Qatar 2022. Surgen preguntas e interrogantes que tendrán que responder los responsables de estas malas decisiones. La primera es ¿Por qué se alquiló un avión chárter Airbus 300-330? Si la FIFA solo otorgó 300 mil dólares a cada selección para jugar el repechaje. Aseguran que se gastó 1 millón 300 mil dólares en esta peripecia. Claro, se sentían seguros de clasificar antes de tiempo. El milloncito faltante se iba a reponer con los 10 millones que iba a darles la FIFA a los países clasificados".

Yendo a un aspecto deportivo que se notó a la hora de definir desde los 12 pasos el repechaje internacional: "Ningún canal de televisión, mediante sus reporteros, mostró imágenes de practicar penales. Claro, estaban seguros de clasificar y liquidar a Australia, al final les salió el tiro por la culata. Por eso esa improvisación de quien patea primero. Nerviosamente, al final, los asistentes, se acercaron al grupo de jugadores y les dijeron: El primero Lapadula, el segundo Callens, el tercero Advíncula, el cuarto Tapia y el quinto Edison Flores. No se previó el sexto. Por eso lo mandaron al sacrificio a Alex Valera. Los de más jerarquía quizá le habrían dicho. “Oye chibolo, anda tú y hazte famoso”. Se quitaron la responsabilidad porque les temblaban las piernas".

Así mismo, yendo a un tema importante para concluir esta especie de réplica, confirma las intenciones de esta directiva a la hora de querer incomodar a un personaje importante para 'El Tigre'. Aquel que lo trajo para el fútbol peruano hace algunos años, para ser el encargado de seleccionar a los mejores productos, para entregarles 'La Blanquirroja' y representar al país.

"Me cuentan que se lo quieren tumbar a Oblitas. Se mastican, pero no se pasan con Lozano. Al caer la cabeza de Oblitas, Gareca no renovará, así ya lo hizo saber. Horas cruciales se viven en la Videna. El ingeniero García Pye y Juan Carlos están desencajados y viven las peores horas de sus vidas. ¿Alguien podrá responder a estas interrogantes? O harán la de Grondona: TODO PASA". Son cosas muy fuertes las que presenta el comunicador social, y próximamente aparecerán otros detalles.