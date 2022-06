Juan Carlos Oblitas revela que quedó destrozado tras el repechaje: "Me duele más que el 4-0 ante Chile"

La selección peruana se quedó ad portas de clasificar al Mundial de Qatar 2022, porque cayó en el repechaje ante Australia, tras los lanzamientos penales, situación que dejó destrozado al director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas.

El directivo dijo que terminó su contrato, pero sigue trabajando para intentar que Ricardo Gareca siga en el cargo, y reconoció que está muy dolido.

"Ahora estoy en un momento de reflexión. Normalmente habría tenido que desaparecer algunos días de aquí. Con el tema de Ricardo Gareca y otras cosas, como preparar informes, me quedé”, dijo Oblitas.

El ex puntero izquierdo, además, reveló que quedó destrozado por lo que ocurrió en Doha, incluso señala que le dolió más que la derrota ante Chile en Santiago en la penúltima fecha de las eliminatorias para Francia 1998, cuando era el DT de Perú y dicho resultado prácticamente los eliminó.

"Quiero que la gente entienda que lo ocurrido nos duele mucho. A mí me duele más del 4-0 ante Chile en 1997, cuando era técnico. Esta vez me dolió más”, explicó.

Luego, fue más allá, porque dijo que quien esté al mando de la selección debe trabajar para levantar al equipo tras el revés.

"Esté quien esté, vamos a levantarnos. Es la única manera de llegar a algo en la vida. ¿Qué pasará con mi futuro? No lo sé, soy una persona que está para vivir el día a día. Agradezco a Dios por lo que me da. En un país tan complejo, soy privilegiado. Agradezco al fútbol porque hago lo que me gusta y hasta que donde pueda darme el ‘coco’ (cabeza), estaré ahí", puntualizó.