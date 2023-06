El extécnico de la Selección Peruana de fútbol, Ricardo Gareca renunció como entrenador del Vélez Sársfield, luego de no poder conseguir resultados positivos. El argentino decidió dar un paso al costado para no seguir perjudicando a los de Liniers.

Justamente su renuncia fue noticia en nuestro país, ya que el Tigre es muy querido y muchos decidieron opinar sobre lo que le pasó en la V. Uno de ellos fue el periodista deportivo Carlos Alberto Navarro.

“Gareca no se fue de Vélez. Lo sacaron. Tenía doce partidos disputados. Siete partidos empatados, un triunfo y cuatro derrotas. ¿Y dónde está Vélez? A punto de descender, en los últimos lugares. ¿Qué ha conseguido Gareca?”, comentó el Tigrillo para su programa deportivo, Campeonísimo PBO.

Además, el comunicador lanzó un dardo sobre su negación a aceptar una reducción de sueldo para al mando de la blanquirroja para las Eliminatorias 2026.

“Se fue y acá (en Perú) le propusieron Mochica Chimú: te bajamos 30% o 40% tu sueldo y listo y sigues. La propuesta era bajar de US$ 3 millones a US$ 2 millones. ¿Te vas a molestar por ganar US$ 2 millones? Y. ¿tú sabes cómo son estas eliminatorias, no? Juegas cuatro partidos y después descansas hasta el próximo año… Y dijiste no”, expresó.

Por último, una de las preocupaciones que se tenía sobre Gareca, era sobre su salud. Ya que hace días había declarado que tomaba pastillas para poder dormir, entre otras cosas; sin embargo, dio algunos detalles para ESPN.

“Siempre, en general, cuando vos terminas esta clase de partidos, por ahí te duele la cabeza, ¿viste? Porque uno termina haciendo mucha mala sangre, en definitiva, solo fue eso”, aseguró el ex estratega de la bicolor.