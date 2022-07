Antes de partir rumbo a Arabia Saudita para unirse a los entrenamientos del Al-Adalah, Christofer Gonzáles recordó los momentos que le tocó vivir con la camiseta de Sporting Cristal, y aseguró que siempre se sintió cómodo entre la familia 'celeste'. Asimismo, reveló que más adelante tiene pensado volver al club de La Florida.

“Estos tres años y medio que he estado en el club, siempre he sentido el soporte de esta familia, del equipo, de la dirigencia. Ha habido momentos muy buenos. La felicidad que he podido sentir en el campeonato que lo pudimos obtener el 2020. También el 2021 el Bicentenario”, comentó 'Canchita' en una entrevista con el club.

“En realidad, casi llego a 100 partidos, creo que me faltaban 4. Estuve entre 96, por ahí. Pero eso se cumplirá cuando vuelva, eso se va a cumplir, eso sin duda. Mi mejor gol fue el gol contra Arsenal de chalaca. Ese fue fenomenal en realidad. Por el momento, por la clasificación del equipo. Fue un gol con mucha euforia y me quedo con ese gol”, agregó el jugador de la Selección Peruana.

En la presente temporada 2022 de la Liga 1, Christofer Gonzáles anotó siete goles y jugó 1046 minutos con Roberto Mosquera como entrenador. En tanto, en la pasada campaña de la liga árabe, el Al-Adalah quedó en el segundo lugar en la tabla de posiciones con 66 puntos, solamente superado por Al Khaleej por diferencia de goles.

Cabe mencionar que el Al-Adalah ascendió esta temporada a la Premier League de Arabia Saudita, por lo que se encuentra en una constante búsqueda para potenciar su plantel. Una de estas contrataciones fue ‘Canchita’ por pedido expreso de Youseff Manai, técnico del equipo.