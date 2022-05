No son buenos días para Sporting Cristal en el ámbito internacional. Batallando en los dos frentes, Copa Libertadores y Liga 1, las sensaciones son que no puede afrontar lo segundo, pero sí lo primero. En ese sentido, luego de culminar igualado 1-1 ante la Universidad Católica y de esta manera apagar toda posibilidad de seguir en los dos torneos más importantes del continente: Libertadores o Sudamericana, el público en el estadio Nacional estalló contra el estratega Roberto Mosquera al término del encuentro.

+ Miguel Araujo tiene oferta fuera de Países Bajos tras ascender a primera división

+ Es oficial: FIFA confirma el horario y fecha de nuestro repechaje internacional para Qatar 2022

+ Ahora sí lo necesitan: Benevento recurre a Gianluca Lapadula tras no conseguir el ascenso directo

"Yo estoy concentrado en el partido y no escucho absolutamente nada. No sé quién habrá gritado que me vaya. Si quieren gritar que me vaya que lo hagan, respeto las opiniones, pero no he escuchado nada", comentó en rueda de prensa el técnico de Sporting Cristal.

En ese sentido, y dirigiendo la conferencia sobre únicamente el punto de su continuidad en Sporting Cristal, el estratega peruano Roberto Mosquera agregó que no se le puede catalogar un proceso ni cuestionar su capacidad tras lograr ser campeón y subcampeón del torneo peruano.

"Estamos en un país en el que la gente que no tiene éxito quiere que nosotros ganemos porque ellos no tienen éxito y la vida no es así, cada uno que se haga su espacio. Somos campeones y somos subcampeones y ¿hay dudas sobre mi capacidad? Yo lo lamento, pero no puedo hacer nada", precisó el estratega de 65 años.

Así pues, luego de sus reflexiones, Roberto Mosquera precisó que, si bien no han podido vencer en Copa Libertadores, el cuadro de Sporting Cristal no registra ningún triunfo en cuatro fechas, sí ha dado pelea en cada uno de los partidos: "No hemos avanzado, pero hemos dado pelea en cada partido, hemos jugado bien, nos queda seguir trabajando".

De esta forma, Sporting Cristal se ubica en la última casilla del grupo H de la Copa Libertadores. Con un punto, tendrá que buscar ganar su próximo cotejo de local ante Talleres de Córdoba y buscar el milagro ante Flamengo en Brasil, para que, de esta manera, pueda tentar el tercer puesto y clasificar a la Copa Sudamericana.

Mientras que en la Liga 1, el cuadro de Sporting Cristal está sexto con 21 unidades y a cuatro del líder: Alianza Atlético. Para la siguiente jornada, fecha 13, jugará ante ADT de Tarma en condición de visita presumiblemente en la ciudad de Huancayo.