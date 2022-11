El final de su historia: Omar Merlo no seguirá en Sporting Cristal para la próxima temporada

Sporting Cristal cumplió con una buena actuación en el ámbito local al lo largo de esta temporada, sin embargo, no fue suficiente ya que cayeron en las semifinales de la Liga 1 y no cumplieron con el objetivo de luchar por el título nacional.

En relación a esto, la directiva rimense ha tomado decisiones drásticas en cuanto a la continuidad de algunos futbolistas que vencen contrato a fin de año, uno de ellos es Omar Merlo, quien no gozó de sus mejores actuaciones en este año.

El zaguero no transmitió seguridad en la defensa, algo que solía hacer en campañas pasadas. Por ese motivo, decidieron que el zaguero ya no seguirá formando parte de la institución para el 2023. Asimismo, ya no le renovarán su contrato.

La noticia fue dada a conocer por el periodista José Marín, quien a su vez informó que el reemplazo de Omar Merlo en el club será un futbolista extranjero. Es importante mencionar, que el ex Huachipato defendió a los celestes por cinco años, donde pudo consagrase en dos ocasiones.

"Omar Merlo dejará de ser jugador de Sporting Cristal. La dirigencia tomó la decisión de no renovarle el contrato. Vendrá en su reemplazo un back extranjero. Estuvo 5 temporadas donde salió campeón nacional dos veces, disputó 205 partidos y anotó 13 goles", indicó el reportero.