El volante de Sporting Cristal, Horacio Calcaterra, declaró al finalizar el partido diciendo que no aprovecharon las oportunidades que tuvieron para empatar el compromiso.

Sporting Cristal no pudo obtener la victoria en la primera final por el título nacional. Los dirigidos por Roberto Mosquera cayeron por 1-0 frente a Alianza Lima en el estadio Nacional, dejando los restantes 90 minutos abiertos para cualquiera. Horacio Calcaterra declaró al finalizar el partido dejando en claro que no lograron el primer objetivo.

"En el primer tiempo estuvimos un poco imprecisos. Ellos tuvieron un par de situaciones claras por pérdidas nuestras y quedamos mal parados. Ellos buscan eso. En el segundo tiempo mejoramos mucho y lo buscamos por todos los medios", agregó el volante de Sporting Cristal a las cámaras de Gol Perú al finalizar el compromiso.

Horacio Calcaterra destacó las variadas opciones que tuvieron para anotar en el pórtico de Ángelo Campos diciendo: "Tuvimos varias situaciones. Tratamos de jugar más seguros para no perder la pelota y quedar mal parados. No se logró el objetivo que era ganar o empatar, pero queda una batalla más y vamos a pelearla".

En el segundo tiempo se dio una jugada polémica donde el árbitro Diego Haro le anula un gol lícito a Sporting Cristal por estar, supuestamente, en posición adelantada: "Los chicos me dijeron que no fue offside. No pudimos concretar pero ojalá que el domingo que viene lo podamos hacer. La llave está abierta y vamos a buscar el título".