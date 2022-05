Luego de la eliminación de Sporting Cristal de la Conmebol Libertadores 2022 tras el empate 0-0 ante Talleres de Córdoba, Horario 'La Pepa' Baldessari criticó duramente al equipo de Roberto Mosquera. El exjugador del cuadro 'bajopontino' dejó en claro en su programa 'Entre Fieras', que no puede seguir defendiendo lo indefendible y además tildó de apáticos a los jugadores 'celestes'.

"Los chicos de Sporting Cristal, que tienen la posibilidad, que tienen la suerte, que tienen la bendición de dios de ponerse esa seda celeste. Pongan huevos la re.... que los parió. Pongan huevos, porque ya estoy podrido de defenderlos, ya lo indefendible no lo defiendo más, por más que sean parte de mi corazón", dijo muy enojado el exjugador del equipo de La Florida en el canal digital 'FC Fútbol Club'.

"Y salgan a decirme lo que quieran, pero la cuestión es esa. ¿Te quieres poner la celeste? Defiéndela si no mandate a mudar a la m....Yo te juro por dios, en mi época cobraba el 10% de lo que ellos cobran y sabes que, el día que jugaba un clásico con la 'U' hechaba a mi mujer de la habitación y me cuidaba. Y yo los veo a estos apáticos y parece que tienen lombrices en el c....", sentenció 'La Pepa' muy molesto por el papelón 'celeste' en la Libertadores.

Con el empate sin goles ante Talleres, Sporting Cristal llegó a los dos puntos en el Grupo H de la Conmebol Libertadores y se ubica en la cuarta posición de la tabla. Si bien ya no tiene chance alguna para clasificar a los octavos de final de este certamen, pero aún podría luchar el tercer lugar y así clasificar a la Conmebol Sudamericana. Sin embargo, depende de otros resultados para conseguirlo.