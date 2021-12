Percy Liza fue la revelación de la Liga 1 en este 2021 con Sporting Cristal, el delantero estuvo a un paso de lograr su primer título nacional de la mano con los ‘bajopontinos’ pero no pudo lograr sus cometido. El atacante ha tenido participación en 32 encuentros con la casaquilla celeste jugando el torneo local, la Copa Bicentenario, Sudamericana y Libertadores.

Sus buenas participaciones en distintos torneos nacionales como internacionales llamaron el interés de equipos extranjeros que se interesaron por el atacante de 21 años, que con su corta edad ya sobresale en la escuadra de Roberto Mosquera, pues el estratega casi siempre lo ha tomado en cuenta como su principal ficha en la ofensiva.

Actualmente Percy Liza no tiene ofrecimientos concretos para que se vaya de Sporting Cristal, pero Depor indicó que el Celta de Viga tenia en sus planes al delantero celeste, pero finalmente no se llegó a cerrar el acuerdo, ya que el conjunto donde juega Renato Tapia quería que el futbolista vaya directamente a la reserva. Se dice que el peruano tiene ofertas, pero no en España.

Cabe resaltar que el delantero aún no ha sido llamado a la Selección Peruana, uno de sus más grandes sueños del futbolista, pero si que lo tiene en cuenta el ‘Tigre’, ya que en una conferencia de prensa dijo: “Por supuesto que es tenido en cuenta, y aparte por lo que viene haciendo. Roberto Mosquera le está dando mucha continuidad a muchos valores importantes. Por supuesto que es considerado”.