Sporting Cristal sigue trabajando con miras a lo que será su debut en la Liga 1 y también su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. En la Florida, ya están con el plantel completo para asumir los retos del 2022, pero quedó una duda en el por qué no llegó al conjunto ‘rimense’ el delantero Emmanuel Herrera.

Roberto Mosquera, en una entrevista con GOLPERU, explicó por qué no se hizo efectivo el regreso del delantero argentino al conjunto celeste: “Emanuel Herrera habló con el profesor Sebastián Salvatore, incluso era la primera opción, pero luego nos topamos con que lo que él pedía no se ajustaba al presupuesto. Decidimos ir entonces por John Jairo Mosquera”, comentó el estratega de Sporting Cristal.

El técnico peruano Roberto Mosquera también habló sobre la vez en que Emmanuel Herrera dejó el club, explicó que el futbolista lo llamó después: “Él me dijo que fue un tema familiar, cuando al final no fue así y todos lo sabemos. Me llamó para pedirme disculpas y las acepté, pero le dije que no le podía pagar así a un club que le dio tanto”, dijo el técnico.

Sporting Cristal debutará en la Liga 1 el próximo 5 de febrero, lo que no es seguro es el rival, ya que en un inicio figuraba Cusco FC, pero tras el fallo del TAS el cuadro imperial habría descendió a la Liga 2, dejando la plaza libre para la USMP o Carlos Stein, quienes tendrán que jugar un repechaje para hacerse del cupo en el torneo peruano.

Empezando el año deportivo a fines de enero, el club Sporting Cristal iniciará el año futbolístico enfrentándose a un duro rival. Compitiendo por la primera fecha de la temporada 2022 de la Liga 1, los celestes jugarán contra Cusco FC (aunque el fallo del TAS lo mandó a Segunda División), luego ante Alianza Lima y posteriormente ante Sport Boys.