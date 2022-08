Roberto Mosquera tras el sufrido triunfo ante la San Martín: "No me disgusta ganar así"

Sporting Cristal consiguió un triunfo importantísimo ante la Universidad San Martín por la octava fecha de la Liga 1 2022. El cuadro celeste sufrió mucho para quedarse con la victoria, debido a que desaprovechó muchas oportunidades, incluso Alejandro Hohberg erró un penal.

No obstante, gracias a una buena jugada colectiva sobre el final del partido, la escuadra rimense obtuvo los tres puntos que hoy en día le permiten soñar con la posibilidad de volver a ser campeones nacionales.

A raíz de esto, en la conferencia de prensa le consultaron al profesor Roberto Mosquera cuál era su apreciación en relación al partido y a la victoria del club. El DT se mostró conforme y resaltó el carácter de sus dirigidos.

"En estos dos últimos partidos hemos demostrado ser un equipo de carácter. Siempre hay que tener fe, esa que no se ve pero si se siente. No me disgusta ganar así, con lucha", declaró el estratega nacional.

De esta manera, gracias al triunfo que consiguió el cuadro rimense es el líder del Torneo Clausura junto a Atlético grau. La próxima fecha la escuadra bajopontina se enfrentará a la Universidad César Vallejo en el estadio Alberto Gallardo