"Si hubiera estado Emanuel Herrera, Sporting Cristal no perdía contra Alianza Lima"

Alianza campeón. Así terminó el año para la máxima división del fútbol peruano, donde los de Carlos Bustos demostraron que habían terminado mejor la temporada y vencieron al Sporting Cristal de Roberto Mosquera en una muy igualada final por la Liga 1 2021: la diferencia fue ese gol de Hernán Barcos en la ida.

Este miércoles, Andrés Mendoza, exjugador y campeón con Sporting Cristal, habló justamente de la serie que definió el título y de las bajas que tuvieron que superar los Celestes. El exjugador de la Selección Peruana jugó durante casi cuatro años en el equipo de Lima, donde debutó como profesional.

"Sporting Cristal tiene su manera de jugar, pero no lo vi con el mismo nivel de la primera parte. Lo que vi de Riquelme, puedo decir que no era como Herrera, que es más delantero. Para mí cuando viene un extranjero tiene que hacer la diferencia y él no lo hizo", aseguró el exjugador en una entrevista con Fútbol Como Cancha.

Por otra parte, Mendoza habló de la salida de Emanuel Herrera a comienzos de año para jugar en Argentinos Juniors, donde dejó un hueco que todavía parecen no haber tapado: "Si hubiera estado Emanuel Herrera, Sporting Cristal no perdía contra Alianza Lima en las finales", se animó de decir.

La opinión de Andres Mendoza respecto del futuro de Percy Liza