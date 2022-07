El conjunto de Sporting Cristal anunció este sábado que sufrió la baja del futbolista Joao Grimaldo, para el cotejo frente a FBC Melgar de este domingo en Arequipa. Como se recuerda, el jugador de 19 años disputó dos amistosos con la Selección Peruana Sub-20 en esta última semana, ambos ante Chile. El primer encuentro lo ganó la escuadra 'mapochina' por 2-1 y el otro la 'Bicolor', por el mismo marcador.

"El futbolista Joao Grimaldo presenta un esguince en el tobillo izquierdo, producido durante el partido amistoso de la Sub-20 contra chile y por lo cual fue descartado para el compromiso ante FBC Melgar en Arequipa. En los próximos días, volverá a ser evaluado", señala el parte médico del cuadro celeste.

Recordemos que hace unos días, el cuadro 'rimense' también anunció que Yoshimar Yotún estaba trabajando en su recuperación, sin embargo, aún no se conoce si podría llegar o no para el cotejo de este domingo. Además, se suponía que 'Yoshi' terminaba su contrato con Sporting Cristal al final del Torneo Apertura, y hasta el momento no se ha podido conocer que pasará con el mediocampista de la Selección Peruana.

¿Cuándo juega Sporting Cristal en la Fecha 2 del Torneo Clausura?

Sporting Cristal visitará a FBC Melgar, en duelo que está pactado para el domingo, 17 de julio, a las 3:30 p.m.(hora peruana) y se jugará en el estadio Monumental de la UNSA en Arequipa. Ambos equipos sumaron tres puntos en la primera jornada. El cuadro 'rojinegro' venció 1-0 a Carlos A. Mannucci y los 'celestes' ganaron 4-3 a Sport Huancayo.