Carolina Panthers vs. New Orleans Saints por la NFL 2022: Día, hora, TV, streaming y pronósticos

¡Continúa la acción! Carolina Panthers jugará ante New Orleans Saints este domingo 25 de septiembre a partir de las 13:00 hs (ET) de USA en el Bank of America Stadium por la Semana 3 de la temporada regular de la NFL 2022. ¿Cuándo es y cómo ver el juego? ¡Hace click acá para disfurtar EN VIVO ONLINE del juego en Estados Unidos!

Carolina Panthers vs. New Orleans Saints: Día, horario y estadio

Día : Domingo 25 de septiembre del 2022.

: Domingo 25 de septiembre del 2022. Hora en Estados Unidos : 13:00 hs (ET), 12:00 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT).

: 13:00 hs (ET), 12:00 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT). Lugar: Bank of America Stadium.

Horario en el resto de países:

España : 19:00 horas.

: 19:00 horas. Argentina, Uruguay y Brasil : 14:00 horas.

: 14:00 horas. Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana : 13:00 horas.

: 13:00 horas. México, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá : 12:00 horas.

: 12:00 horas. Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 11:00 horas.

Carolina Panthers vs. New Orleans Saints: ¿Cómo ver por TV y streaming?

Estados Unidos : FuboTV, NFL RedZone y FOX.

: FuboTV, NFL RedZone y FOX. México : Star+ / ESPN (NFL Redzone) y SKY Sports.

: Star+ / ESPN (NFL Redzone) y SKY Sports. Sudamérica : Star+ y ESPN (NFL Redzone).

: Star+ y ESPN (NFL Redzone). España : M+ Deportes 3 (191).

: M+ Deportes 3 (191). Streaming en todo el mundo: NFL+.

Carolina Panthers vs. New Orleans Saints: ¿Cuáles son los pronósticos?

Resultado Cuota Carolina Panthers +110 New Orleans Saints -130

* Estos datos fueron extraídos de DraftKings el 24 de septiembre a partir de las 12:55 hs (ET) de los Estados Unidos.