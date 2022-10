Philadelphia Union enfrentará New York City FC por una de las semifinales de la MLS 2022. En esta nota te contamos dónde y cómo ver EN VIVO el partido en USA.

Dónde ver Philadelphia Union vs New York City FC por las semifinales de la MLS 2022

Por una de las semifinales de la MLS 2022, jugará Philadelphia Union contra New York City este domingo 30 de octubre. El encuentro se podrá ver en Estados Unidos por Fox Sports 1 y Fox Deportes a partir de las 19:00 hs (ET) y 15:00 hs (PT). En México el partido será transmitido por ESPN 2 y también por la plataforma de streaming de Star+ desde las 18:00 hs.

El equipo dirigido por Jim Curtin fue primero en la Conferencia Este y llega a esta instancia luego de vencer a Cincinnati por 1 a 0. Tendrá la ventaja de jugar como local en su estadio, el Subaru Park y buscarán llegar a la final en busca del primer título de su historia.

Por el lado del conjunto neoyorquino, es el campeón defensor y tiene como objetivo revalidar el título coseguido en 2021. Fueron terceros en el este y en cuartos de final le ganaron a Montreal por 3 a 1 en condición de visitantes.

¿Dónde ver EN VIVO Philadelphia Union vs New York City FC en Estados Unidos?

La semifinal de la MLS 2022 entre Philadelphia Union vs New York City FC será el domingo 30 de octubre. En Estados Unidos será transmitido por Fox Sports 1 y Fox Deportes a las 19:00 hs (ET) y 15:00 hs (PT). En México el encuentro se podrá ver por ESPN 2 y por la plataforma de streaming de Star+ a las 18:00 hs.

¿Qué dicen los pronósticos sobre el partido entre Philadelphia Union y New York City FC?

Para el sitio de apuestas DraftKings, el favorito a ganar el partido es Philadelphia Union con una cuota de -120, mientras que New York City FC tiene una de +300 y el empate +260.