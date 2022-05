EN VIVO: Jermell Charlo vs Brian Castaño ONLINE | Cómo ver por TV y streaming en USA

¡La revancha es hoy! Jermell Charlo (34-1-1, 18 KO) y Brian Castaño (17-0-2, 12 KO) se volverán a enfrentar este sábado 14 de mayo del 2022 en el Dignity Health Sports Park (Carson, California), donde estarán en juego todos los cinturones de la categoría superwélter (tres que posee el estadounidense y uno del argentino). Conoce todos los detalles de la pelea.

¿Cómo es la cartelera del evento?

Brian Castaño vs. Jermell Charlo - Peso superwelter

- Peso superwelter Jaron Ennis vs. Custio Clayton - Peso welter

- Peso welter Kevin González vs. Emanuel Rivera Nieves - Peso supergallo

- Peso supergallo Marlon Tapales vs. José Estrella - Peso supergallo

Jermell Charlo vs Brian Castaño: Hora y lugar

La revancha entre Brian Castaño y Jermell Charlo se llevará a cabo este sábado 14 de mayo, en el Dignity Health Sports Park de Carson, a partir de las 22:30 hs (ET) y 19:30 hs (PT) de los Estados Unidos.

Horario en el resto de los países

España: 02:00 horas.

Argentina, Uruguay y Brasil: 21:00 horas.

Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 20:00 horas.

México, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 19:00 horas.

Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 18:00 horas.

Jermell Charlo vs Brian Castaño: ¿Cómo ver la pelea?

Estados Unidos: Showtime.

Argentina: TyC Sports y TyC Sports Play.

Latinoamérica: ESPN y Star+.

¿Cómo fue la primera pelea entre Jermell Charlo y Brian Castaño?

La primera edición de este combate se llevó a cabo el 17 de julio del 2021 y contó con un controversial fallo, el cual fue dividido y no permitió que se unifiquen los cuatro títulos mundiales de la división. Para muchos fanáticos y especialistas la victoria era para el argentino. Sin embargo, las tarjetas de esa noche fueron: 114-114 (de Tim Cheatham), 114-113 (Steve Weisfeld) a favor de Castaño y 117-111 (Nelson Vázquez) para Charlo.

- Jermell Charlo y Brian Castaño: El resumen de la primera pelea

Jermell Charlo vs Brian Castaño: ¿Qué títulos estarán en juego?

Cuando el estadounidense y el argentino se enfrenten estarán en juego los cuatro cinturones mundiales de la categoría superwélter (154 libras o 69,853 kilogramos). Organización Mundial de Boxeo (en manos de Brian Castaño), la Asociación Mundial de Boxeo (en manos de Jermell Charlo), la Federación Internacional de Boxeo (Jermell Charlo) y el Consejo Mundial de Boxeo (Jermell Charlo).

En caso de obtener el triunfo, Brian Castaño sería el primer argentino en ser campeón indiscutido desde que existen cuatro organismos y el segundo latinoamericano, tras Saúl 'Canelo' Álvarez que lo logró a fines de 2021 en la categoría de supermediano.

Las fuertes palabras que cruzaron Jermell Charlo y Brian Castaño

Charlo: "Traigo algunos trucos esta vez, llegará el Jermell de la vieja escuela, más fuerte, más rápido".

"Yo creo que él sabe que soy un rival difícil, sabe que la primera pelea la perdió; voy a hacer mi trabajo, no me importa si es el Charlo de antes o el de ahora, yo hablo arriba del ring, peleas son peleas, él sabe que adelante tiene un guerrero de verdad y le va a costar, haga el trabajo que haga", contestó Castaño.

"Ahora no me importa lo que diga, este es mi momento, lo voy a dejar llorando, esto no se trata de Castaño, se trata de Charlo", agregó Jermel.

Brian Castaño: "Necesito reivindicarme, mostrar que le gané limpiamente. Tengo que noquearlo, soy visitante, estoy peleando en su país. Peleé en su casa, su gente vio que le gané y más de la mitad del estadio estaba alentándome a mí. Él dice que me va a noquear, que es más fuerte; bueno, que lo demuestre, yo lo voy a estar esperando, haciendo mi trabajo".

"Pregúntenle a Castaño quién fue el que más sufrió en la primera pelea", manifestó Charlo.

"Voy a dar todo arriba del ring, el KO viene solo. Si se cae antes del 12, bien; si no, lo voy a moler a palos los 12 rounds", concluyó Brian.

Jermell Charlo y Brian Castaño: Las estadísticas

Jermell Charlo Nombre Brian Castaño 34-1-1 Récord 17-0-2 18 (50%) KOS (KO%) 12 (63.16%) 154 lbs (70 kg) Peso 154 lbs (70 kg) 6'0" (1.83 m) Altura 5'7½" (1.71 m) 73" (185 cm) Alcance 67½" (171 cm) Ortodoxo Postura Ortodoxo 31 Edad 32

