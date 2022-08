¡La Liga ya esta aquí! Luego de una larga espera, este viernes 12 de agosto vuelve LaLiga de España con un interesante partido entre Osasuna y Sevilla. Por su parte, será el sábado 13 cuando el Celta reciba al Espanyol en lo que podría ser el debut del norteamericano Luca de la Torre. ¡Haz click acá para ver el partido desde USA!

A horas de la presentación del Celta en LaLiga, todavía no hay certezas sobre quienes serán los once titulares para recibir al Espanyol por la primera jornada. Eduardo "El Chacho" Coudet habló en conferencia de prensa sobre la situación de algunos jugadores, sin embargo no centralizó en la posible titularidad de ningún integrante. Pese a esto, el entrenador argentino afirmó que las incorporaciones todavía estan en proceso de adaptación al equipo o a la liga, como es el caso del estadounidense, por lo que se estima que no inciará el partido entre los titulares.





Celta de Vigo: La probable formación vs. Espanyol

Si bien el Chacho Coudet no hizo declaraciones acerca de cual sería la formación para el debut, lo visto durante la pretemporada indica que formaría con: Marchesín; Mallo, Aidoo, Núñez, Galán; Beltrán, Solari, Óscar, Cervi; Aspas y Paciência.

¿Cómo ver LaLiga de España en USA?

Todos los partido de LaLiga de España se podrán ver EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE en Estados Unidos a través de ESPN+.