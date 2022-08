¡Cada vez falta menos! Luego de una larga espera, este viernes 12 de agosto vuelve LaLiga de España con un interesante partido entre Osasuna y Sevilla. Sin embargo, habrá que esperar hasta el lunes 15 para ver el debut del Atlético Madrid cuando visite al Getafe. ¡Hace click acá para ver el partido en USA!

A dias de la presentación del Colchonero en LaLiga, todavía no cuentan con todos sus jugadores disponible. Diego "El Cholo" Simeone tiene un gran plantel, pero algunos de los integrantes de la columna vertebral del equipo no podrán estar presentes en el debut. Este es el caso del uruguayo José María Giménez o el argentino Rodrigo De Paul, quienes aún no se han recuperado de sus lesiones. Mismo caso para Felipe, quien arrastra una tendinitis desde el inicio de la pretemporada. De todas maneras, el equipo de la capital española logró una contundente victoria ante Juventus en su último partido de pretemporada, donde venció por 4 a 0.





Atlético Madrid: La probable formación vs. Getafe

Segun los medios españoles, el Cholo Simeone optaría por un 11 similar al que disputó el partido ante los de Turín, sumado a la vuelta de Jan Oblak, quien se recuperó de su lesión, por lo que formaría con: Oblak; Molina, Savic, Witsel, Reinildo, Saúl; Koke, Lemar, Llorente; Joao Felix y Morata.

¿Cómo ver LaLiga de España en USA?

Todos los partido de LaLiga de España se podrán ver EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE en Estados Unidos a través de ESPN+.