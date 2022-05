¡Cada vez falta menos! El domingo 29 de mayo ondeará la bandera verde en el Charlotte Motor Speedway para que se lleve a cabo la NASCAR Cup Series Coca-Cola 600, donde los fanáticos de las carreras pueden ver estos acontecimientos de alto octanaje, tanto dentro como fuera de la pista. ¿Cuándo es y cómo verlo?

El sábado 28 de mayo a partir de las 19:00 hs (ET) comenzará la Práctica, mientras que desde las 19:45 hs (ET) será la Clasificación. Ambos eventos serán transmitidos en Estados Unidos a través de Fox Sports 1.

Por otra parte, el domingo 29 de mayo comenzará a las 18:00 hs (ET) la Carrera de la NASCAR Cup Series Coca-Cola 600. Para todo USA lo dará FOX, Performance Racing Network y SiriusXM.

¿Dónde es y cuánto cuesta ir a ver la NASCAR Cup Series Coca-Cola 600?

El evento también incluirá una zona de fanáticos de 10 acres, donde habrá presentaciones de algunos de los nombres más importantes de NASCAR, juegos y exhibiciones interactivas, camiones de comida, transportistas de recuerdos y otras actividades.

El festival abre a las 14:00 hs (ET) el viernes, 09:00 hs (ET) el sábado y 10:00 hs (ET) el domingo. La entrada a Speed Street es gratis todos los días con cualquier boleto de carrera de fin de semana, o $20 en la puerta.

NASCAR Cup Series Coca-Cola 600: ¿Quiénes son los favoritos para ganar según los pronósticos?

Piloto Cuota Kyle Busch +550 Kyle Larson +550 Chase Elliott +600 Martin Truex Jr. +1000 William Byron +1200 Ryan Blaney +1200 Denny Hamlin +1200 Tyler Reddick +1400 Ross Chastain +1400 Alex Bowman +1400 Kurt Busch +1600 Joey Logano +1800

* Estos datos fueron extraídos de DraftKings el miércoles 25 de mayo a partir de las 09:00 hs (ET) e incluye a los principales pilotos.