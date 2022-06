Panamá se medirá ante El Salvador en la tercera jornada del Grupo G por el Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf. Enterate toda la información y como ver este partido desde Estados Unidos.

Panamá se medirá frente a El Salvador en la tercera jornada del Grupo G por el Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf. Dicho partido será este jueves 23 de junio, con el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Enterate toda la información del encuentro y cómo ver este emocionante partido desde Estados Unidos.

Horarios y Canal de TV para Panamá vs El Salvador en los demás países:

Panamá vs. El Salvador: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO por el Pre-Mundial Sub 20?

El partido Panamá vs. El Salvador se llevará a cabo HOY, jueves 23 de junio, por la fecha 3 del Grupo G por el Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. El mismo será a partir de las 20:30 hs (ET), 19:30 hs (CT), 18:30 hs (MT) y 17:30 hs (PT) de los Estados Unidos y será transmitido por TUDN.