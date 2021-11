La superioridad que Estados Unidos mostró en los tres últimos partidos contra México no fue producto de la casualidad. Los títulos de la Concacaf Nations League, Copa Oro y la victoria en el primer enfrentamiento por Eliminatorias Concacaf al Mundial de Qatar 2022 fueron una premonición de nadie más y nadie menos que de Jorge Campos.

Con 129 partidos en la Selección México, Campos fue un portero adelantado para su época. A Jorge le devolvían el balón y no tenía problema en mostrar sus habilidades con los pies. Un arquero jugador de los que tanto se buscan en la modernidad.

Jorge Campos llegó en 1996 a Los Angeles Galaxy y de inmediato advirtió el desarrollo del fútbol en Estados Unidos. En USA daban pasos agigantados y México lo iba a sufrir con la premonición del mítico portero del Tri. ¡25 años después se cumplió!

“Ellos no están pensando en el dinero. Estados Unidos sigue adelante y Canadá ya está creciendo también. Ellos tienen un proceso de chavos. Ellos no están pensando en el dinero, sino en crecer deportivamente”, le dijo Campos a ESPN.

La premonición de Campos que se cumplió 25 años después: USA dominó a México

La palabra clave fue, es y será…. ¡Proyecto! Desde 1996 Jorge Campos vio que en Estados Unidos el fútbol proyectaba una organización de fuerzas básicas que tienen a Christian Pulisic y compañía dominando a México. El portero del Tri no se equivocó con esta tremenda premonición.

“Cuando fui a la MLS y vi su proyecto comenté que por su organización estaba creciendo. Estados Unidos estaba creciendo y en un futuro nos iba a ganar. Me criticaron y dijeron que yo estaba mal, que yo quería quedar bien con la MLS. Dijeron mil cosas, que estaba loco. No me equivoqué. Señalé que el proyecto de Estados Unidos era el mejor que había visto y que por eso yo había decidido ir para allá, por el futuro que venía de la MLS. Es increíble que no aprendamos”, afirmó Jorge Campos.