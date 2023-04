En conversación con The Athletic, el ex entrenador del Atlanta United reconoció que dentro de sus opciones para continuar su carrera, está la de regresar a dirigir en Estados Unidos.

Luego de su exitoso paso por la Major League Soccer (MLS), las cosas han estado bastante complejas para el técnico argentino Gerardo Martino, especialmente tras su estancia en la Selección Mexicana, donde no logró pasar la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022.

Tras esta experiencia, durante varias semanas su nombre sonó con bastante frecuencia para ser el nuevo entrenador del Boca Juniors; sin embargo, finalmente decidió rechazar la propuesta para volver a dirigir en su país.

Después de lo vivido con México, y su negativa al Xeneize, la pregunta que muchos se hacen es dónde volverá a dirigir el Tata Martino, y fue el propio estratega, que en diálogo con The Athletic dejó en claro que una opción concreta está en la MLS.

El futuro de Martino tras México y rechazo a Boca



"La MLS es mi debilidad. Tras entrenar allí, quedé 'enganchado'. Me gusta la liga, entonces, la posibilidad de regresar a la MLS siempre está ahí", afirmó el técnico, agregando que "la MLS me entusiasma. Esta temporada apenas está comenzando, pero intenté seguirla en todo lo que pude. Es una liga a la que me gustaría regresar algún día".

Al explicar su preferencia por la MLS, Martino detalla lo vivido en su paso por Atlanta United, entre 2016 y 2018, donde ganó el título en su último año, y sostiene que "fui parte de un proyecto extraordinario, que tuvo una dirección clara, mucha comunicación y objetivos similares que fueron estalecidos y ejecutados muy rápidamente".