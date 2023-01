Aaron Judge revela quién fue la 'persona clave' para su vuelta a New York Yankees: No fue un jugador ni directivo

Aaron Judge seguirá siendo jugador de New York Yankees por las próximas nueve temporadas de Major League Baseball (MLB), donde recibirá un millonario salario de $360 millones de dólares, de los cuales en 2023 recibirá $40 millones, para ser el jugador mejor pagado de las Mayores.

Fue una larga negociación la que debieron hacer en los Bombarderos del Bronx para retener en sus filas al jardinero, líder del departamento de cuadrangulares en 2022 con 62, tomando en cuenta que San Francisco Giants hizo todo lo posible para tenerlo en sus filas.

Pero finalmente Judge se queda en los Yankees, y en conversación con The Tonight Show, con Jimmy Fallon, en la cadena NBC, reveló quién fue la "persona clave" en su permanencia con los mulos, que curiosamente no fue ningún dirigente o jugador del equipo.

Judge reconoce quién fue "la clave" para volver a Yankees



El Juez afirmó que el perro de Anthony Rizzo, primera base, "fue una parte importante; él era agente libre también. Decidió salirse de su contrato y luego acordó uno nuevo [en noviembre] y me decía, ‘Ahora tenemos que asegurarte a ti’. Me llamaba todos los días. Me enviaba mensajes de texto a diario. Trabajó duro".

"Me llegó al corazón. Mi pequeño Penny junto a su perro, Kevin. Son los mejores amigos. Me enviaba fotos de ellos todos los días", sostuvo Aaron Judge, quien confesó que Rizzo le enviaba mensajes de textos en la agencia libre, incluyendo fotografías de las mascotas caminando por las praderas del Yankee Stadium.